Publicado 22/01/2024 18:16

Belford Roxo - Uma força-tarefa do Ministério da Saúde aterrissou em Belford Roxo para ajudar o município a se reconstruir após os estragos causados pelas últimas chuvas. Na sexta-feira (19) e sábado (20), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), se reuniu com técnicos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde para organizar a visitação às unidades e pontos de apoio juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome.



Na sexta-feira eles estiveram na Policlínica Nova Aurora, Farmácia Municipal, Hospital Municipal, Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila São Luiz e Centro de Atendimento Psicossocial II. No sábado, os locais foram: os pontos de apoio na escola municipal Miguel Ângelo Leone e Ciep Vinicius de Moraes, a antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor, assim como as novas UPAs do Bom Pastor e Parque dos Ferreiras, o Hospital da Criança e o Complexo Regulador do Xavantes, em fase de finalização.

O prefeito Waguinho enfatizou os esforços das esferas municipal, estadual e federal. “Estamos unidos colocando em prática as estratégias e ações de resposta para reforçar a assistência direta às famílias que sofreram com as fortes chuvas”, pontuou. “Vamos trabalhar juntos incansavelmente até que todos os munícipes sejam assistidos e acolhidos”, complementou o prefeito Waguinho.



De acordo com o sanitarista da Força Nacional do SUS, Lucas Santos, o objetivo é elaborar um relatório em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Defesa Civil e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para verificar os impactos das chuvas nas unidades de saúde de Belford Roxo. "O relatório servirá de apoio com informações sobre os prejuízos causados pelas enchentes às unidades de saúde", resumiu Lucas Santos.

Destruição nas unidades



Em um primeiro balanço, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo detectou, por exemplo, que das 46 Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Saúde da Família, oito foram afetadas pelas chuvas, incluindo ainda nove policlínicas, um Centro de especialidade Odontológica (CEO) e uma unidade de emergência, entre outras.

Durante a visita, os técnicos constataram que muitos ambientes sofreram com infiltrações, como por exemplo, o Hospital Municipal, que teve parte do telhado quebrado. Muitos móveis também foram atingidos pela água da chuva. "Vamos trabalhar para recuperar tudo e colocar a Saúde para funcionar a todo vapor. A ajuda do Governo Federal é fundamental para que possamos voltar à normalidade", destacou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ao lado do presidente do Fundo Municipal de Saúde, Paulo Andrade.