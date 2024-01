No bairro Recantus, Waguinho conversou com moradores e explicou as ações da Prefeitura de Belford Roxo - Rafael Barreto/PMBR

No bairro Recantus, Waguinho conversou com moradores e explicou as ações da Prefeitura de Belford RoxoRafael Barreto/PMBR

Publicado 23/01/2024 17:36

Belford Roxo - Um dos bairros mais afetados pelas fortes chuvas, Recantus (Babi), recebeu mais uma visita do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, com a presença de secretários municipais para atender os moradores. A comitiva também percorreu, nesta terça-feira (23), ruas da Vila São Luiz e uma encosta na Vila Heliópolis.



Com representantes do Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC), criado no dia 13, a visita aos bairros também serviu para contribuir com os relatórios dos danos e prejuízos das fortes chuvas que provocaram inundações em residências e estabelecimentos. Moradores dos condomínios Babi 1, 2 e 3 foram atendidos pelos membros da comitiva, que também analisaram áreas críticas e a atual condição da encosta na rua Malageña, em Vila Heliópolis.



Tranquilizar as pessoas



O prefeito Waguinho atendeu e dialogou com moradores da região. “Neste período de situação emergencial temos equipes nas ruas trabalhando para minimizar os riscos e prestando apoio às famílias”, ressaltou. “Seguimos fazendo todo o possível para cuidar e tranquilizar as pessoas, assim como reduzir os impactos das enchentes”, completou o prefeito.

O prefeito Waguinho reuniu secretários e caminhou pelo bairro Recantus, um dos mais atingidos pelas enchentes Rafael Barreto/PMBR



Estiveram presentes os secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tati Ervite (Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome), Alberto Vieira (Defesa Civil), Igo Menezes (Meio Ambiente e Sustentabilidade), Marcelo Machado (Transporte), Luciano Arigone (Segurança Pública), Paulo Sérgio Luna (Conservação), Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo). Estiveram presentes os secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tati Ervite (Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome), Alberto Vieira (Defesa Civil), Igo Menezes (Meio Ambiente e Sustentabilidade), Marcelo Machado (Transporte), Luciano Arigone (Segurança Pública), Paulo Sérgio Luna (Conservação), Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo).