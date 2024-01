Porta-Bandeira, Jaçanã Ribeiro e mestre-Sala, Matheus Santos, estarão no ensaio no BNH - Divulgação

Publicado 23/01/2024 22:21

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo estará arrecadando alimentos não perecíveis, durante o ensaio de rua, que acontecerá nesta quarta-feira (24), às 19h, no bairro BNH, em Mesquita, para serem doados às famílias que foram afetadas pelas enchentes que assolaram o município de Belford Roxo.



“Ficamos uma semana sem realizar nossos ensaios em apoio às pessoas que sofreram com as enchentes, mas estamos próximos do ensaio técnico na Sapucaí e do desfile principal. Nosso ensaio será da solidariedade e pedimos a todos os componentes e quem vai assistir para embarcar conosco nesta corrente beneficente”, disse o presidente administrativo da escola de samba, Ícaro Silva.

Componentes da Ala de Passistas, no último ensaio de rua em Mesquita Divulgação



A Inocentes de Belford Roxo tem distribuído quentinhas diariamente em alguns bairros para famílias afetadas pelas fortes chuvas.



Presidente Administrativo Ícaro Ribeiro durante o ensaio Divulgação



A escola disponibilizará um ônibus para levar os componentes, que sairá da quadra de São Vicente, às 19h, As pessoas também poderão pegar os ônibus que ligam os dois municípios.



Milhares de pessoas têm participado dos ensaios. Um posto de arrecadação será montado próximo ao local do ensaio, no BNH.



