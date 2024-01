Na exposição o grupo teve a oportunidade de conhecer e recordar as histórias e atividades artístico-culturais fomentadas pelo Centro Cultural Donana - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 24/01/2024 13:11

Belford Roxo - Estudantes, professores, gestores e servidores do Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), participaram na última semana, de uma visita à exposição Acervo Donana: Histórias de um Quintal.

A mostra organizada pela professora Ana Adelaide Balthar (Nena Balthar) e pelo professor Jonas Lana é resultado de pesquisas realizadas no Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, pelo grupo de pesquisa do campus, Núcleo de Estudos em Cultura e Arte de Periferias Urbanas (NECAPU) e, neste projeto, tem o professor Jonas como coordenador e as professoras Lara Ovídio e Nena Balthar, além do professor Giuliano Djahjah como colaboradores.

Na ocasião, houve uma roda de conversa com o artista Dida Nascimento, diretor do espaço. Na exposição o grupo teve a oportunidade de conhecer e recordar as histórias e atividades artístico culturais fomentadas neste lugar imantado, através de documentos como cartazes, divulgação por meios de comunicação e vídeos de entrevistas.

Cristiane de Andrade, estudante do curso técnico em Artesanato, disse: "Quando a Arte chega em lugares menos favorecidos faz crescer sonhos para virarem realidade e transformam uma comunidade inteira".

Para Fabio Pires, diretor administrativo do campus, “Ao visitar o Centro Cultural Donana - pela primeira vez - eu tive a oportunidade de conhecer um local representado por diversas memórias da Baixada Fluminense. Além disso, percebi naquele espaço um lugar de luta e resistência a fim de manter vivo memórias das atividades que são ali realizadas, inclusive de pessoas famosas que por ali passaram".

O diretor do Centro Cultural Donana, Dida Nascimento, agradeceu: "Gostaria de agradecer a parceria com o IFRJ campus Belford Roxo e a vista dos alunos, professores e gestores, abrindo assim o diálogo e ressaltando a importância da arte e da cultura em nosso território. Gratidão".