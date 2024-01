Além da implantação de redes para o fornecimento de água, a concessionária atuou no bairro Sargento Roncalli realizando o cadastro de moradores - Divulgação

Belford Roxo - A criação de uma rede de abastecimento para levar água tratada a imóveis no bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo, vai beneficiar mais de 2 mil moradores do bairro. A obra está sendo finalizada pela Águas do Rio, por meio do programa Vem Com a Gente, e consiste na implantação de uma estrutura com mais de 4,5 km de extensão.



A cuidadora Lúcia Antunes, de 49 anos, é uma das pessoas que não conseguem esconder o alívio e alegria por ter água potável nas torneiras de casa todos os dias. Desta maneira, ela pôde, enfim, descartar o uso de baldes e lenços umedecidos para atividades cotidianas.



“Tomar um bom banho? Eu não podia nem pensar nisso. Para você ter uma ideia, meu pai, que é um senhor de 80 anos e precisa de cuidados especiais devido a um AVC, chegou a ficar quase uma semana sem tomar banho. Eu só conseguia usar lenço umedecido nele. Infelizmente, era o que dava para fazer”, desabafou.



A região onde ela mora sofria com problemas históricos no abastecimento. Ainda de acordo com ela e vizinhos, era necessário armazenar água em galões ou baldes diariamente. A cuidadora disse ainda que, frequentemente, precisava comprar refeições prontas, pois não tinha como preparar comida.

“Perdi a conta de quantas vezes comprei quentinhas porque não tínhamos água. Porém, hoje minha caixa d’água enche em menos de 20 minutos, nem preciso usar bomba, somente com a água que vem da rua. Estou muito satisfeita com essa nova realidade”, disse.



Além da implantação de redes para o fornecimento de água, a concessionária atuou no bairro Sargento Roncalli realizando o cadastro de moradores, que agora têm comprovante de residência, documento imprescindível para conferir dignidade a quem nunca o teve em mãos.



"Estamos levando um serviço essencial para a população. Há pessoas que moram aqui há 10 anos, e o abastecimento era muito precário, segundo eles contam. Após as nossas obras, essas famílias viveram novo capítulo em suas vidas, com água tratada direto nas torneiras de casa", destacou Bruno Alexandre, que é coordenador do Vem Com a Gente e atua na Baixada Fluminense.