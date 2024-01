A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 25/01/2024 19:32

Belford Roxo – Dois traficantes foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta quinta-feira (25), na Avenida Antônio Marcos da Costa, no bairro Bom Pastor.

Com eles foram apreendidos: 16 trouxinhas de maconha; 75 pedras de crack; 217 pinos de cocaína; dinheiro em espécie; uma granada modelo M-9; um rádio transmissor; e dois aparelhos celulares.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).