A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas após o término das atividades, previsto até a noite do próprio diaDivulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 26/01/2024 20:36 | Atualizado 26/01/2024 20:42

Baixada Fluminense - A Águas do Rio programou para este domingo (28) duas ações visando a melhoria da distribuição da água na Baixada Fluminense. Para a execução dos serviços, será necessário suspender o fornecimento durante a madrugada em alguns bairros de Nova Iguaçu e nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e São João de Meriti. A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas após o término das atividades, previsto até a noite do próprio dia.



BELFORD ROXO

Uma das ações de melhoria ocorrerá na Avenida Benjamin Pinto Dias, no Centro, em Belford Roxo. Técnicos da concessionária farão a instalação de três válvulas em uma tubulação de grande porte que faz a conexão entre quatro adutoras. A intervenção permitirá um melhor controle dos volumes de água que passam por essas redes.

MESQUITA

Já o outro serviço será realizado no principal sistema de bombeamento de água de Mesquita, o Booster JK. Um novo conjunto de bombas será colocado em operação na unidade, aumentando a disponibilidade de água na cidade e, também, no bairro Caonze, em Nova Iguaçu.

• Regiões afetadas: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti e os bairros Caonze, Prata, Engenho Pequeno, Rancho Novo, Vila Operária, Jardim Tropical e Vila Nova, em Nova Iguaçu.

A concessionária orienta os clientes das localidades impactadas a reservar a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.