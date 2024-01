Os casais dançaram e se divertiram no baile promovido pela Funbel - Larissa Oliveira/ Divulgação

Publicado 29/01/2024 16:16

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), promoveu na noite da última sexta-feira (26), a primeira edição do Baile do projeto Dança em Movimento de 2024. O evento é uma ramificação das aulas do projeto “Dança em Movimento” que acontece todas às segundas-feiras e quartas-feiras na quadra da praça de Areia Branca. O baile aconteceu no Shopping Nova Belford, no Centro, e contou com muita dança, música e diversão, além da apresentação da Banda Aeroporto.



O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, demonstrou sua felicidade em promover a primeira edição do evento em 2024. “Mais um ano e mais um baile da Prefeitura de Belford Roxo, juntamente com a Funbel, do Projeto Dança em Movimento. Me alegra muito poder continuar com esse trabalho, pois nós aqui temos a missão de acolher e tratar bem as pessoas e esse é o resultado”, disse Adriano. “Aqui é garantia de qualidade de vida, de entretenimento e, é claro, diversão. Estamos sempre de portas abertas para cuidar de pessoas”, concluiu o vice-presidente da Funbel.

O vice- presidente da Funbel, Adriano Nascimento, destacou a importância do baile Larissa Oliveira/ Divulgação



Para mais informações sobre o próximo Baile Dança de Salão da Funbel, entre em contato com o telefone 2761-4264, ou através da rede social @funbeloficial

O projeto "Dança em Movimento" completou mais um ano e tem atraído diversos casais Larissa Oliveira/ Divulgação