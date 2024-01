A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 28/01/2024 18:45

Belford Roxo – Dois suspeitos morreram após entrarem em confronto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde deste domingo (28), no bairro Nova Aurora. Os agentes verificavam uma denúncia de instalação de tráfico de drogas na região, quando foram atacados a tiros por suspeitos, sendo necessário o revide. Na ação, foram apreendidos: duas pistolas; drogas; um carregador; cinco munições; e cinco rádios transmissores.

Após o término do confronto, os dois homens feridos foram localizados e socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo, onde não resistiram, morrendo na sequência.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).