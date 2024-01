Os policiais militares com o veículo recuperado no registro da ocorrência na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 29/01/2024 11:25 | Atualizado 29/01/2024 11:27

Belford Roxo - Dois assaltantes foram presos em flagrante por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta segunda-feira (29), depois de roubarem um veículo (Fiat Uno Placa: RME1D35) de um motorista de aplicativo, na Estrada do Capim Melado, no bairro Maringá. O carro foi recuperado pelos agentes.

A ocorrência policial com os presos e o carro apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).