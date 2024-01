A patrulheira Érika acompanhou a vítima ao IML para o exame de corpo de delito - Divulgação / PMBR

A patrulheira Érika acompanhou a vítima ao IML para o exame de corpo de delitoDivulgação / PMBR

Publicado 29/01/2024 16:51

Belford Roxo - Vítima de violência doméstica, a dona de casa R.T.O precisou do apoio do projeto Viatura Solidária da Prefeitura de Belford Roxo para conseguir fazer o exame de corpo de delito em segurança no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. Ela registrou queixa contra o marido Leandro de Oliveira Justo, que a agrediu.



Em depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), R.T.O contou que estava em casa quando Leandro de Oliveira Justo, 38 anos, chegou embriagado querendo mais dinheiro para continuar a beber. Irritado, Leandro jogou uma bolsa com garrafas em cima dela, que acabou sendo atingida na cabeça. R.T.O, que mora no bairro Andrade Araújo, foi medicada no Hospital Municipal. Leandro, que a teria asfixiado, poderá ser indiciado no artigo 121 do código penal por tentativa de feminicídio.



Auxílio fundamental



Com o auxílio do patrulheiro Alex Silva e da patrulheira Érika, a vítima, que está grávida, foi levada pela Viatura Solidária ao IML de Nova Iguaçu, onde fez o exame. Na sede da Deam, familiares do agressor a coagiram.

A Viatura Solidária levou a vítima ao IML para fazer o exame no IML Divulgação / PMBR



O projeto Viatura Solidária foi criado no ano passado para dar apoio às vítimas que, sem dinheiro, não conseguem ir ao IML fazer exame de corpo de delito, que é fundamental para materializar as provas contra o agressor. Muitas mulheres não dão prosseguimento à causa por não terem o dinheiro da passagem, outras porque sofrem ameaças. “Nosso apoio é fundamental para evitarmos que o inquérito pare e o caso seja arquivado. Estamos aqui para ajudar. As mulheres precisam denunciar os agressores por que a Polícia vai atrás deles”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, acentuando a parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e o Centro de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel).

O projeto Viatura Solidária foi criado no ano passado para dar apoio às vítimas que, sem dinheiro, não conseguem ir ao IML fazer exame de corpo de delito, que é fundamental para materializar as provas contra o agressor. Muitas mulheres não dão prosseguimento à causa por não terem o dinheiro da passagem, outras porque sofrem ameaças. “Nosso apoio é fundamental para evitarmos que o inquérito pare e o caso seja arquivado. Estamos aqui para ajudar. As mulheres precisam denunciar os agressores por que a Polícia vai atrás deles”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, acentuando a parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e o Centro de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel).