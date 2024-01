Malu Torres brilhou no Ensaio Técnico da Inocentes de Belford Roxo na Sapucaí - Divulgação / Lucas Milato

Publicado 29/01/2024 23:08

Rio - A beldade Malu Torres, que ganhou o coração dos ritmistas da Inocentes de Belford Roxo, esteve à frente da bateria no sábado (27), na última noite de ensaios técnicos da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí. A escola levará para a avenida o enredo “Debret pintou, camelô gritou: ‘compre 2 leve 3!’ Tudo para agradar o freguês”.”



E uma das grandes surpresas da Caçulinha da Baixada ficou por conta de Malu Torres, que encarnou uma vendedora ambulante para homenagear essas mulheres que diariamente ganham as ruas para venderem suas mercadorias com muito carisma, simpatia, e força de vontade.

A rainha, que recentemente esteve na Uruguaiana, conhecendo o comércio local, desfilou com um cooler distribuindo bebidas para o público. O figurino da majestade foi composto pelos mais variados produtos dos camelôs: relógios, pulseiras, colares, pochete, óculos de sol, entre outros.



A Inocentes de Belford Roxo será a quarta escola a desfilar, na sexta-feira de carnaval (09/02), e Malu revelou estar ansiosa para o grande dia.

“Nós estamos preparando um dos maiores desfiles da Inocentes de Belford Roxo. A escola está empenhada em levar o título para nossa comunidade. E adianto que será a melhor fantasia que já usei na avenida!” disse a rainha.