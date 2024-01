A ocorrência policial com as drogas, o rádio e o preso foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 29/01/2024 18:21

Belford Roxo - Um traficante foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (29), no Condomínio Monza, na Comunidade do Roseiral. Na ação, em que os agentes impediram o instalação de tráfico de drogas no local, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas e um rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).