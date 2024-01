O projeto visa contribuir para maiores oportunidades de empregabilidade e promoção de inclusão social, diversidade e equidade no mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 30/01/2024 16:31 | Atualizado 30/01/2024 16:42

Baixada Fluminense - Estão abertas as inscrições para o edital do Projeto Elas da Bayer voltado para a qualificação profissional em Assistente de Produção Industrial. Em sua terceira edição, o projeto social oferecerá 16 vagas para mulheres cisgênero e transgênero, interessadas na capacitação para atuação na área industrial. A medida, que faz parte do portfólio de ações em responsabilidade social da Firjan SESI, será desenvolvida pela unidade operacional Firjan SENAI SESI Nova Iguaçu e atenderá moradoras dos municípios de Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Até a próxima sexta-feira (02), às 18h, será possível se candidatar para o processo seletivo. Os formulários para cadastramento estão disponíveis no edital

“O Elas da Bayer vai ao encontro do que temos como meta na organização: construir um ambiente mais diverso na indústria e isso passa por formar mulheres cis e trans para ocupar cargos que são majoritariamente ocupados por homens atualmente. É um projeto que me orgulha muito, não só por já estar na terceira edição, mas também por ter inspirado outras unidades da Bayer na América Latina. A FIRJAN é uma grande parceira no desenvolvimento teórico e prático deste projeto”, destacou Frederico Bergallo, diretor da Bayer de Belford Roxo.

As selecionadas numa primeira triagem, que levará em consideração os pré-requisitos estabelecidos para a inscrição, serão convocadas para o processo seletivo que será realizado entre os dias 19, 20 e 21 de fevereiro. O projeto visa contribuir para maiores oportunidades de empregabilidade e promoção de inclusão social, diversidade e equidade no mercado de trabalho.



As oportunidades são para mulheres a partir de 18 anos de idade, que tenham concluído o 9° ano do ensino fundamental e estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica. “Por meio desse projeto temos atingido importantes resultados. Visamos a inclusão social de forma qualificada, com foco no desenvolvimento de habilidades sociais e competências profissionais, com abordagem de temas transversais relacionados à formação cidadã”, destacou Eliane Damasceno, gerente de Responsabilidade Social da Firjan SESI.



O projeto, que em edições anteriores chegou a ultrapassar o índice de 80% de empregabilidade, prepara as profissionais para atuação em diferentes atividades no setor industrial. Com aulas práticas e teóricas, oferece habilitação para áreas operacionais. A partir da formação, as alunas são preparadas para realizar recebimentos, expedição e armazenamento de mercadorias; monitoramento de processos de produção industrial; controle de produção; aplicação de procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e prevenção ambiental.



O curso tem carga horária de 240 horas, com duração de quatro meses. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 23 de fevereiro e as selecionadas deverão efetuar matrícula nos dias 26 e 27 de fevereiro, na unidade da Firjan SESI Nova Iguaçu, localizada na Rua Gérson Chernichard, 1321, bairro Luz.