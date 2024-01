O trecho que está sendo pavimentado na Avenida Joaquim da Costa Lima fica no bairro Santa Amélia - Rafael Barreto / PMBR

O trecho que está sendo pavimentado na Avenida Joaquim da Costa Lima fica no bairro Santa AméliaRafael Barreto / PMBR

Publicado 30/01/2024 17:01 | Atualizado 30/01/2024 17:01

Belford Roxo - Buscando melhorias no munícipio e a uma qualidade na condição do asfalto, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Santa Amélia.

Durante as obras, na semana passada, foram trocadas 34 manilhas de concreto Rafael Barreto / PMBR



O trabalho de recuperação do pavimento da avenida busca refazer buracos e irregularidades que podem causar acidentes, proporcionando mais segurança no trânsito para os condutores, além de garantir uma superfície adequada, durável e confortável. Na semana passada foram trocadas 34 manilhas de concreto e colocadas duas caixas de passagem no mesmo local. O trabalho de recuperação do pavimento da avenida busca refazer buracos e irregularidades que podem causar acidentes, proporcionando mais segurança no trânsito para os condutores, além de garantir uma superfície adequada, durável e confortável. Na semana passada foram trocadas 34 manilhas de concreto e colocadas duas caixas de passagem no mesmo local.