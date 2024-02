Secretário Matheus Carneiro, primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Paulo Sérgio Luna ouvem explicações sobre o Centro - Rafael Barreto /PMBR

Publicado 31/01/2024 19:09 | Atualizado 31/01/2024 19:12

Belford Roxo - Uma comitiva formada por secretários municipais de Belford Roxo, acompanhou nesta terça-feira (30) a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, para uma visita e verificação do andamento da obra do Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas, no bairro da Vila Joana.



O Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas será um espaço inclusivo para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para pessoas que necessitem de terapias multidisciplinares e interdisciplinares, entre outros tipos de ajuda. Por meio das intervenções precoces (IP) com profissionais especializados, o centro se empenhará em desenvolver a interação social, a comunicação e as habilidades cognitivas e motoras.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho observa a planta de construção do Centro de Atendimento Especializado Rafael Barreto / PMBR



A ideia é que o centro ofereça diversos tipos de atendimentos como: Sala de Terapia Educacional, Integração Sensorial, Psicomotricidade, Fisioterapia, Terapias Integrativas, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia, Musicoterapia e muitos outros serviços.



Trabalho de inclusão



A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho destacou a importância do Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas. "É muito gratificante ver esse trabalho de inclusão que o município de Belford Roxo vem fazendo. Nós iremos garantir que todas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista recebam o atendimento completo e necessário para que possam ter uma melhor qualidade de vida de forma digna como elas merecem", frisou. "Queremos que Belford Roxo seja uma referência na Saúde. Não só com este centro, mas também com tudo que a Prefeitura está fazendo, como as construções do Hospital da Mulher, Hospital Infantil, as UPAs, a Maternidade Municipal e com a ampliação do Hospital Municipal", concluiu Daniela.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho percorreu as dependências do Centro para verificar o andamento da obra Rafael Barreto / PMBR



Participaram da visita os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Christian Vieira (Saúde), André Rocha (Comunicação Social), Marcelo Machado (Transporte), Tatiana Ervite (Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome), Elvis Jacob (Pessoa com Deficiência), Paulo Sérgio Luna (Conservação), além de subsecretários e pessoas ligadas à Saúde.