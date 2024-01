Componentes da Inocentes no ensaio técnico no Sambódromo - Divulgação

Publicado 30/01/2024 23:02

Mesquita - A Inocentes de Belford Roxo promove, nesta quarta-feira (31), a partir das 20h, mais um ensaio de rua, na Rua 13 de maio, no bairro BNH, em Mesquita, de olho no desfile na Sapucaí, no Carnaval2024.



“Este será o primeiro ensaio de rua, após o ensaio técnico no Sambódromo, mesmo tendo feito um desfile com qualidade, pedimos a participação em massa dos integrantes no BNH, para aprimorarmos a evolução, canto e deslocamento”, disse o diretor geral da Inocentes, Saulo Tinoco.



Os ensaios de rua da Caçulinha da Baixada tem atraído centenas de pessoas semanalmente, que apreciam a queima de fogos e curtem a apresentação dos componentes, a bateria do mestre Washington Paz, o samba-enredo na voz do cantor Thiago Brito e a presença da rainha de bateria Malu Torres, rainha a escola Letícia Guimarães, musas e musos.

A Inocentes de Belford Roxo realizou ensaio técnico na Sapucaí no último final de semana Divulgação



A Inocentes de Belford Roxo realizou ensaio técnico na Sapucaí no último final de semana Divulgação

Em 2024, a tricolor da Baixada Fluminense será a quarta escola a desfilar na sexta-Feira de Carnaval (09/02), pela Série Ouro, da Lierj. A agremiação levará para a Sapucaí o enredo "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2, leve 3! Tudo para agradar o freguês", que é uma homenagem a todos os camelôs brasileiros. O tema está sendo desenvolvido pelos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.