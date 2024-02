A pistola apreendida pelos policiais militares com o suspeito baleado no Wona - Reprodução / 39º BPM

Publicado 31/01/2024 23:33 | Atualizado 31/01/2024 23:47

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) socorreram um suspeito baleado em uma motocicleta, que acabou morrendo depois, na tarde desta quarta-feira (31), quando os agentes faziam um patrulhamento pela Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do bairro Wona. Com o homem, os policiais apreenderam: 01 pistola PT57 calibre 7.65; 01 carregador; e 09 munições intactas de calibre 7.65.

Na ação, os policiais militares localizaram o suspeito armado caído ao lado de uma motocicleta, junto com um garupa, com perfurações de disparos de arma de fogo na região da costela. O SAMU foi acionado e levou o homem ferido para o Hospital Municipal de Belford Roxo, porém ele não resistiu aos ferimentos, morrendo na sequência. Segundo relatos do garupa, uma motocicleta com dois homens passou por eles efetuando disparos.



O passageiro foi encaminhado para Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), junto com arma apreendida, onde ele prestou depoimento aos policiais civis, e foi liberado na sequência.