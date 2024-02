Vazamento em adutora faz 'cachoeira' na Estrada do Catonho - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/02/2024 11:34

Rio - Parte da adutora Veiga Brito, que passa pela Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, Zona Oeste, se rompeu na manhã desta terça-feira (20), causando um enorme vazamento de água em parte do aqueduto que passa em cima da via.

Procurada, a Rio+Saneamento, concessionária responsável pela adutora, ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Moradores estão preocupados que isso possa afetar o abastecimento da região.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o vazamento acontece na junção do "túnel" onde passa a água com a estrutura que sustenta o aqueduto, formando uma espécie de cachoeira no meio da pista por onde passam os carros.

Além da possível falta de água, moradores também estão preocupados com a possibilidade de acidentes de trânsito, já que o trecho da Estrada do Catonho que passa por baixo dessa adutora está com as pistas molhadas.