Deiverson Braga e Ivanilda Cavalcante vieram do Ceará e foram para a frente do Copacabana Palace nesta sexta-feira (3) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 13:07

Rio – O show gratuito da Madonna na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (4) promete ser um marco histórico. Com a expectativa de 1,5 milhão de pessoas, as principais vias do bairro serão interditadas, enquanto o sistema de transportes funcionará com horários estendidos e linhas exclusivas para atender aos fãs que vão assistir a Rainha do Pop. Na segurança, a Polícia Militar terá um efetivo de 3.200 agentes para o espetáculo.

Transporte público terá horários estendidos

O metrô vai funcionar até as 4h da madrugada de domingo (5). O esquema especial será implantado nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

Nos trajetos de ida e volta ao show, a concessionária orienta que embarque e desembarque sejam feitos na estação Siqueira Campos. As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também estarão abertas para embarque do público.

As demais estações funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Após o horário normal de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show.

No sábado (4), a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai e Jardim Oceânico. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório e Central do Brasil.

O Terminal Gentileza terá uma linha direta de ônibus até a Avenida Princesa Isabel. O bilhete de ida e volta custa R$ 8,60 – exclusivamente no cartão Jaé.

Além disso, ônibus de linha regulares terão os bolsões de embarque e desembarque na Praia de Botafogo e em Ipanema, como ocorre no Réveillon.

Os BRTs vão operar ao longo da madrugada para escoamento dos fãs, nas seguintes linhas:

- 11 (Alvorada-Santa Cruz)

- 17 (Campo Grande-Santa Cruz)

- 22 (Alvorada-Jardim Oceânico)

- 35 (Paulo da Portela-Alvorada)

- 38 (Galeão-Alvorada)

- 50 (Jardim Oceânico-Centro Olímpico)

- 51 (Deodoro-Recreio)

- 60 (Deodoro-Gentileza)

- 80 (Penha-Gentileza)

No VLT, a Linha 1 (Santos Dumont x Terminal Gentileza) funcionará das 6h de sábado (4) até as 6h do domingo (5), ininterruptamente. Para conexão com o metrô, que dá acesso ao local do show, a recomendação é de que os passageiros desçam na estação Carioca ou Cinelândia.

Copacabana sofrerá interdições no trânsito

Um esquema especial de trânsito será montado para o show em Copacabana. O estacionamento de veículos em todo o bairro está proibido desde as 18h desta quinta-feira (2). A restrição vai durar até às 6h deste domingo (5).

Serão instaladas cerca de 420 placas indicando a proibição para alertar os motoristas sobre as 3 mil vagas suprimidas na região. Também serão utilizadas 44 faixas de orientação e 31 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as alterações no trânsito, os horários e locais dos bloqueios, as restrições de estacionamento e as condições do tráfego.

Confira os horários e locais das principais interdições no sábado (4)

- A partir da 0h: Será proibido o acesso a ônibus fretados em Copacabana e o estacionamento destes veículos em Botafogo, Ipanema, Urca e Morro do Pasmado;

- A partir das 7h: Será interditada a pista na orla da Avenida Atlântica, em Copacabana, da Área de Lazer e a pista junto às edificações funcionará em reversível, conforme ocorre aos domingos e feriados. A pista no trecho junto ao Leme também será interditada;

- A partir das 11h: A pista junto às edificações da Avenida Atlântica e todos os seus acessos serão interditados;

- A partir das 18h: Todos os acessos ao bairro de Copacabana serão interditados, exceto para ônibus de linhas regulares e táxis;

- A partir das 19h30: Haverá o bloqueio total dos acessos à Copacabana para todos os tipos de veículos, inclusive ônibus e táxis;

Veja os horários de liberação das vias no domingo (5)

- A partir das 4h: Os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Avenida Atlântica, em ambas as pistas;

- A partir das 7h: Será aberta a pista das edificações da Avenida Atlântica, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre normalmente nos domingos e feriados;



Esquema de segurança terá mais de 3 mil policiais militares

A Polícia Militar montou um esquema envolvendo 3.200 agentes, 64 viaturas, dois drones com tecnologia de reconhecimento facial e 65 torres de observação. A orla e areia serão monitoradas com tendas e quadriciclos.

Nas estações do metrô Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo, serão usados detectores de metal.



O que não pode levar?

No acesso à praia, será proibida a entrada de objetos perfurocortantes, facas, estiletes, canivetes e materiais deste tipo, assim como garrafas e copos de vidro. Também estará vetado o acesso com arma de fogo e simulacros.