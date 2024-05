Lucas José Dib, 35 anos, foi preso - Reprodução

Publicado 03/05/2024 15:27 | Atualizado 03/05/2024 16:34

por estupro, ameaça, tortura e cárcere privado contra uma turista em Botafogo, na Zona Sul. Rio - O ex-candidato a vereador Lucas José Dib, de 35 anos, teve a prisão revogada e deixou a Cadeia Pública José Frederico Marque, em Benfica, na Zona Norte, na quinta-feira (2). Ele estava preso desde o último dia 18

O caso está em fase de inquérito e tramita em segredo de justiça, então ainda não há informações sobre o que motivou a soltura do suspeito. Lucas não pode ter contato com a vítima, deve entregar seu passaporte, comparecer em juízo todo mês e não pode se ausentar do Rio por mais de 30 dias sem autorização.

De acordo com as investigações, a paulista de 31 anos estava de férias no Rio e conheceu Lucas por meio de um aplicativo de relacionamento. Eles combinaram de sair e foram a pelo menos quatro bares antes de decidirem ir à casa do suspeito, por volta das 2h do dia 4. A vítima foi mantida na residência até às 20h, sendo drogada para que não dormisse. Além disso, Lucas ainda utilizou um equipamento de DJ com música alta para que os vizinhos não escutassem gritos de socorro.

A mulher foi resgatada porque compartilhou sua localização na noite anterior com os amigos e enviou fotos de um perfil do rapaz nas redes sociais. Sem notícias, um conhecido foi até o apartamento para procurá-la e ela convenceu Lucas de que desceria à portaria para avisar que estava tudo bem. Com isso, ela conseguiu fugir em seguida. O rapaz a levou a um hospital e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).