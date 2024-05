Advogado de C - Reprodução / Instagram

Advogado de CReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 16:31 | Atualizado 03/05/2024 17:46

Em entrevista ao DIA, o advogado Marcelo Andrade, de 56 anos, representante da família de César, disse que ainda está se organizando para acionar a empresa na Justiça.

"Ainda estou coletando os documentos necessários, do IML e dos Bombeiros. Pretendo pedir R$ 1,5 milhão de indenização, que será repartido entre o pai, a companheira e os quatro irmãos", disse.

"Não queremos dinheiro, só estamos em busca de um pedido de desculpas, alguma satisfação. Queremos justiça pelo meu irmão. Ele não merecia morrer desse jeito. Morrer todo mundo vai, mas a forma que aconteceu nos deixou indignados. Era um homem muito bom, de índole elevada. Todo mundo amava ele", desabafa.Alan Antunes da Silva, outro ferido no acidente, explica que também não recebeu nenhum tipo de apoio da Matias. "A empresa não falou nada diretamente com a gente, nem comigo nem com a família do César. Também não foram ao sepultamento. Está sendo muito difícil, porque ainda me encontro com algumas sequelas do acidente, com pontos, fazendo curativos, tudo por conta própria. Graças a Deus fui salvo", disse.Por meio de nota, a Polícia Civil informou que agentes da 25ª DP (Engenho Novo) estão analisando as imagens do interior do coletivo, e que testemunhas seguem sendo ouvidas.Procurado pelo, o advogado da Âncora Matias, Alexandre Assunção, afirmou que a empresa "lamenta profundamente o ocorrido, está contribuindo com as investigações e já fez contato com o advogado que representa a família da vítima."