Publicado 06/05/2024 08:02 | Atualizado 06/05/2024 08:27

Rio - Um jovem, identificado como Carlos Eduardo De Souza Nascimento, de 20 anos, foi executado na noite deste domingo (5) no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A execução ocorreu por volta das 22h na Estrada de Jacarepaguá. Segundo relatos de testemunhas, homens levaram o jovem até o local todo amarrado e o jogaram próximo a um ponto de ônibus. Depois, dispararam diversos tiros contra Carlos Eduardo, que morreu na hora.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência e encontraram o jovem já sem vida. A área foi isolada e a perícia acionada.A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Carlos Eduardo. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.