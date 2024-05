Prefeito do Rio, Eduardo Paes, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, e o senador Romário - Divulgação/Prefeitura do Rio

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, e o senador RomárioDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 06/05/2024 19:49 | Atualizado 06/05/2024 19:50

Rio- A Prefeitura do Rio promoveu um evento que divulgou as políticas públicas implementadas pelo município para os cidadãos com deficiência e suas famílias, nesta segunda-feira (6), no Museu do Amanhã.

O seminário “O Amanhã que Queremos” reuniu mais de 300 participantes, entre pessoas com deficiência, seus parentes, representantes da sociedade civil e especialistas da área. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, e o senador Romário, relator da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também participaram.

"Quanto mais gente se engajar nos espaços do poder público tendo esse tema como uma agenda prioritária, a gente vai conseguir avançar na causa da pessoa com deficiência. Que esse evento seja um sucesso", afirmou Paes.

Nos últimos três anos, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) afirmou que dobrou a quantidade de pessoas assistidas em seus sete Centros de Referência e assumiu a administração da rede conveniada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Somente em 2023, foram mais de 457 mil atendimentos.

"O que a gente está fazendo, hoje, é mostrar para a sociedade todo o trabalho desenvolvido nos últimos 3 anos. Uma coisa a se destacar é a transversalidade com os outros órgãos da prefeitura. A pessoa com deficiência é um cidadão como outro qualquer, que às vezes fica muito isolado só no assistencialismo. A gente, então, faz dele um cidadão de verdade, frequentando a cidade, no uso do transporte público, com direito à educação e à cultura", disse a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck.



Além de pessoas com deficiência e seus parentes, o evento no Museu do Amanhã contou com representantes da sociedade civil e especialistas da área. Foram firmadas parcerias com a Defensoria Pública, Vale Social e Fundação da Criança e do Adolescente (FIA), para que o público tenha contato com outros órgãos e instituições que também trabalham com o tema.

"Eu sei o que eles querem que a gente faça por eles. Querem liberdade, ter o direito de falar e se expressar, de escolher aquilo que eles querem ser. As pessoas com deficiência têm os seus problemas e dificuldades como a gente tem. Mas eles querem ter a oportunidade de colocar para fora tudo o que sabem", destacou o senador Romário.



Durante o seminário, foram apresentados projetos como Linguagem Simples, Autodefensoria, Eu me Protejo, Emprego Apoiado, Selo de Acessibilidade, Acessibilidade Carioca e Núcleo de Projetos Especiais (Nupe). A Prefeitura do Rio também disse comemorar um ano da implantação dos Grupos de Atendimento Interdisciplinar Ampliado (Gaia), que aproximou a SMPD da política de assistência.