O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado por volta das 16h para a Estrada José Pinheiro Alonso - Reprodução @01_Tricolor

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado por volta das 16h para a Estrada José Pinheiro Alonso Reprodução @01_Tricolor

Publicado 06/05/2024 18:08 | Atualizado 06/05/2024 21:27

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu um frigorífico, na tarde desta segunda-feira (6), em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado por volta das 16h.

Veja o vídeo:

Os Bombeiros permaneciam até às 20h15 na Estrada José Pinheiro Alonso, na altura do número 95, no bairro de Jardim Nossa Senhora do Carmo, para normalizar a situação. A ocorrência também conta com o apoio dos quartéis de Duque de Caxias, São Cristóvão, Nova Iguaçu e Irajá.O fogo foi controlado por volta das 18h e não houve registro de vítimas. Após duas horas de trabalho de rescaldo, os bombeiros deixaram o local e engenheiros da Defesa Civil Municipal passaram a avaliar os danos causados na estrutura do frigorífico.