Prefeitura de Niterói destacou a importância de reforçar os cuidados com hidratação - Reprodução/Internet

Publicado 06/05/2024 21:01

Rio - A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói registrou a maior temperatura máxima do país quatro vezes nos últimos dias na cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inme), Niterói foi a cidade mais quente do Brasil nos dias 24/04, 28/04, 01/05 e 02/05.

Sobre as altas temperaturas dessa onda de calor que atinge a cidade, a Prefeitura de Niterói destacou a importância de evitar exercícios físicos ao ar livre entre às 10h e 17h; umidificar ambientes fechados através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol e consumir bastante água.

Além disso, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia reforçou que os cidadãos devem estar atentos ao aumento de problemas respiratórios e da incidência de fogo em vegetação, problemas típicos dessa época do ano.

Temperaturas

24/04 - 37,4C°

28/04 - 38,8C°

01/05 - 37,6C°

02/05 - 38,8C°