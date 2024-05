Prisão foi feita por equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói - Divulgação

Rio - Um empresário de Pendotiba foi preso, nesta segunda-feira (6), suspeito de comandar uma empresa de distribuição de internet que fornecia wi-fi para bocas de fumo do Morro do Cavalão, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo os investigadores, a empresa também controlava os serviços de TV a cabo na localidade.

O homem era alvo de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói. A ordem foi cumprida por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), com base em investigação da 77ª DP (Icaraí).



Antes dessa ação, a empresa de fornecimento de internet e sinal clandestino de TV já havia sido alvo da polícia em março de 2021.



No caso em questão, a empresa atuava no bairro da Ilha da Conceição, em Niterói, onde agia à serviço de uma associação criminosa entre traficantes e milicianos.

