Jão se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo - Van Campos / Agnews

Publicado 06/05/2024 18:11 | Atualizado 06/05/2024 19:38

Rio - O show da 'Super Turnê' do cantor Jão, inicialmente marcado para o dia 11 de maio, no Riocentro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, foi adiado devido a um desacordo entre o Centro de Convenções e a produtora 30e, responsável pela organização do evento. O distrato ocorreu após ambas as partes serem indiciadas pela Polícia Civil pela morte por eletrocussão de João Vinicius Ferreira, de 25 anos . O jovem foi vítima de uma descarga elétrica em 9 de março, durante festival de música produzido pela 30e e realizado no Riocentro.Em publicação nas redes sociais, a equipe do cantor se disse sem outra alternativa além do adiamento: "Nos últimos dias fomos informados que, por questões de ordem externa, o Riocentro não poderia mais receber o show da Super Turnê, que estava marcado para o dia 11 de maio (...) Não nos coube escolha. Sabemos o o quão ruim são tais mudanças, mas reiteramos que o bem-estar de vocês está acima de qualquer coisa e será sempre a nossa prioridade".O Riocentro retirou o evento de sua agenda. A plataforma Eventim também bloqueou as vendas de ingressos. O cantor pediu desculpas pelo "inconveniente' que a mudança de local e data possa causar aos fãs. Não foi informado sobre possível ressarcimento aos fãs que já compraram entradas. Não há informações sobre o novo local e data do show no Rio."O show da Super Turnê agora acontecerá em uma nova data e local, que serão anunciados muito em breve, por conta da finalização dos trâmites contratuais. Trata-se de um espaço maior, conhecido por receber grandes shows nacionais e internacionais e que certamente proporcionará uma experiência à altura do que vocês merecem. Mais segura e mais grandiosa", conclui.Em resposta às notícias de que o adiamento teria sido motivado por uma suposta decisão judicial, o Riocentro disse que “não há impedimento de qualquer espécie quanto à realização de eventos externos no Complexo” e que o cancelamento do show do cantor ocorreu “por razões específicas relacionadas à produtora, responsável por toda a organização”. O show do Ferrugem, inclusive, segue agendado para o dia 2 de junho.