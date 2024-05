Luis Felipe e Victória Mendes estavam juntos há cinco anos - Reprodução

Publicado 06/05/2024 19:36

Rio - "O luto é uma dor insuportável. Isso por saber que a última vez que te vi com vida foi pedindo pelo amor de Deus que você apertasse minha mão. Me defendeu da ruindade, mas me deixou um vazio." Essas são palavras da estudante de Biomedicina, Victória Mendes, namorada do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, que morreu após ser baleado depois que tentou defender a companheira em uma tentativa de assalto na Praia do Flamengo , na Zona Sul, neste domingo (5).

A estudante voltava junto com a vítima de um luau quando foram abordados por criminosos em uma moto, por volta das 6h. O personal reagiu depois que um dos bandidos apontou a arma para a companheira. Com isso, o suspeito então atirou contra ele. Luis Felipe foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, ainda na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Na tarde desta segunda-feira (6), Victória postou uma série de fotos em sua rede social com momentos dos cinco anos de relacionamento que teve com o personal. Em meio a imagens com sorrisos e beijos, um texto de desabafo foi escrito pela jovem, lembrando toda a luta que o companheiro teve para sobreviver.

"O luto é uma dor insuportável. Isso por saber que a última vez que te vi com vida foi pedindo pelo amor de Deus que você apertasse minha mão, que você lutasse pra voltar pra mim, que você fosse forte. Você foi forte até onde aguentou. Me defendeu da ruindade, mas me deixou um vazio. Foi embora e levou tudo de mim. Tirou minha vida. Me sinto morta por inteiro por perde você. Foi luz e agora me deixou no escuro. Você era pura alegria e agora me deixou na tristeza. Você me deixou porque cansou de lutar. Tudo bravamente contra o crime, mas não aguentou e não resistiu em lutar pela sua vida", escreveu.

O casal gostava de sair e se divertir. As fotos divulgadas pela estudante mostram os dois em bares e em passeios, como de barco. Victória aproveitou o espaço para revelar o sentimento pelo namorado, citando até o sonho de um casamento.

"Você sempre será o amor da minha vida, sempre será o meu Felipe, meu calanguinho, meu bem mais precioso. Eu vou te amar para o resto da minha vida, porque só isso que eu posso fazer. Eu só posso te amar e buscar forças em você para ser forte. Você foi tudo para mim. Você é minha vida e eu teria dado ela por você, assim como você deu a sua. Eu estou em pedaços, morrendo de saudade e sentindo um vazio por dentro. Estou sem forças para continuar sem você, mas sei que estará comigo. Eu sei que você estará em mim. Você é a minha vida, nascemos para sermos parceiros, para ser meu melhor amigo, meu namorado e era pra ser meu esposo. Nos encontraremos em breve", completou.

Confusão sobre horário da morte

Familiares e amigos estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira (6), para liberação do corpo do personal. Segundo a família, houve um desencontro de informações sobre o horário da morte de Luis, que teria acontecido na noite de domingo (5) ainda com a mãe da vítima, Antônio Edvânia, no hospital.

De acordo com Dennis Luiz, amigo do personal, o óbito aconteceu durante a noite, mas a família só foi avisada na manhã desta segunda após o corpo ser encaminhado ao IML. A família chegou a divulgar uma campanha pedindo doações de sangue para a vítima, sem saber que ele já estava morto.

"Eu fui no Miguel Couto pela manhã fazer uma entrevista para pedir doação de sangue para ele. Lá, eu fui informado que ele estava no CTI, depois disso fui trabalhar. Mais tarde, quando retornei no hospital fui informado que ele havia morrido ontem às 22h e não entendi muito bem disso, porque a mãe dele essa hora estava no hospital", disse.

Perguntada sobre o horário da morte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lamentou o ocorrido e informou que está à disposição da família para esclarecimentos. De acordo com o órgão, Luis chegou ao Miguel Couto em estado gravíssimo e foi prontamente atendido, sendo encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico.



"Devido à gravidade das lesões, o paciente não resistiu e o corpo foi transferido para o IML, após expedição da guia de remoção pela autoridade policial", explicou a secretaria em nota.

Luis será enterrado às 15h desta terça-feira (7) no Cemitério de São Francisco de Paula , no Catumbi, região central do Rio. O homem era filho único, formado em Educação Física, o que era um dos seus grandes sonhos, e apaixonado por esportes. O personal, que tinha o apelido de China, postava inúmeros registros jogando bola, que era também uma de suas paixões, além de diversas fotos com sua namorada. Morador de Laranjeiras, também na Zona Sul, o rapaz trabalhava em uma academia da região, e costumava ir ao Aterro do Flamengo com frequência.

O caso inicialmente foi registrado na 9ªDP (Catete). No entanto, a partir da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada realizam diligências para identificar e encontrar os suspeitos do crime.

Na tarde desta segunda-feira (6), o Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de conseguir informações sobre os criminosos. Quem souber a identificação ou o paradeiro dos envolvidos na morte de Luis Felipe, pode enviar uma denúncia de forma anônima através da Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; do WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177; e do aplicativo Disque Denúncia RJ.