Publicado 07/05/2024 00:00

Meus profundos sentimentos a todos que de alguma forma foram atingidos pelas inundações no Rio Grande do Sul. Não é hora de embates políticos ou discussões ideológicas. Brasileiros precisam deixar diferenças de lado e se unir para ajudar povo gaúcho.

Dívida pública sobe em março e atinge R$ 8,347 tri, o que representa 75,7% do PIB. Em 2023, despesas com juros superaram gastos dos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento juntos. Mesmo assim, governo insiste em gastar mais do que arrecada.