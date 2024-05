Luis Felipe Alves do Nascimento morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto no Flamengo - Reprodução

Luis Felipe Alves do Nascimento morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto no FlamengoReprodução

Publicado 06/05/2024 15:59

Rio - O personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, que morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na Praia do Flamengo , na Zona Sul do Rio, será enterrado, na tarde desta terça-feira (7) no Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi, na região central da capital.

O início do velório está previsto para às 12h e o sepultamento às 15h. Através das redes sociais, a estudante Victória Mendes, namorada da vítima, lamentou a perda do companheiro. O casal estava junto há cinco anos e voltava de um luau, na manhã deste domingo (5), quando foi abordado por criminosos em uma moto. Luis tentou defender a namorada dos bandidos no momento que foi baleado.

"Eu te amei tanto. Cuidei tanto de você, mas não foi o suficiente para te manter do meu lado, aqui comigo. Queria tanto que você me acordasse desse pesadelo, que nada disso fosse verdade. Eu sempre vou te amar meu anjinho. Olhe por mim aí de cima, esteja sempre comigo, seja minha força para eu aguentar essa vida sem você. Eu te amo tanto. Sempre será o amor da minha vida. Obrigada pela sua vida ao meu lado. Pelos cinco anos mais felizes da minha vida, por ser o meu pilar. Eu queria te dizer tudo isso em vida, mas deixei essa oportunidade passar, mas eu sei que você sempre soube que eu te amava mais do que a mim mesma", escreveu Victória.

O personal foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, ainda na Zona Sul do Rio. Segundo familiares, o homem morreu na noite deste domingo (5), mas o hospital só teria avisado sobre a morte na manhã desta segunda-feira (6) após o corpo ter sido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Eles chegaram a divulgar uma campanha pedindo doações de sangue para a vítima , sem saber que ela já estava morta.

"Eu fui no Miguel Couto pela manhã fazer uma entrevista para pedir doação de sangue para ele. Lá, eu fui informado que ele estava no CTI, depois disso fui trabalhar. Mais tarde, quando retornei no hospital fui informado que ele havia morrido ontem às 22h e não entendi muito bem disso, porque a mãe dele essa hora estava no hospital", disse o amigo Denner Luiz.

Segundo Denner, os bandidos estavam em uma moto vermelha quando anunciaram o assalto. Ele estava no local no momento do crime e contou que escutou um barulho de tiro. Logo depois, o homem viu Luis caído no chão e a namorada dele pedindo socorro. Em sua rede social, Denner lamentou a morte do amigo, que era considerado um irmão por ele.



"Você é eterno e vou levar todos os bons momentos e lembranças comigo para sempre. Te amo. Cuida de todos aí de cima e até logo. Vamos bater aquela bola aí no céu. Vai deixar saudades. Obrigado por fazer parte da minha vida", postou.

Em relação ao horário da morte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lamentou o ocorrido e informou que está à disposição da família para esclarecimentos. De acordo com o órgão, Luis chegou ao Miguel Couto em estado gravíssimo e foi prontamente atendido, sendo encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico.

"Devido à gravidade das lesões, o paciente não resistiu e o corpo foi transferido para o IML, após expedição da guia de remoção pela autoridade policial", explicou a secretaria em nota.

Luis era filho único, formado em Educação Física, o que era um dos seus grandes sonhos, e apaixonado por esportes. O rapaz, que tinha o apelido de China, postava inúmeros registros jogando bola, que era também uma de suas paixões, além de diversas fotos com sua namorada. Morador de Laranjeiras, também na Zona Sul, o rapaz trabalhava em uma academia da região, e costumava ir ao Aterro do Flamengo com frequência.

O caso inicialmente foi registrado na 9ªDP (Catete). No entanto, a partir da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada realizam diligências para identificar e encontrar os suspeitos do crime.



Na tarde desta segunda, o Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de conseguir informações sobre os criminosos. Quem souber a identificação ou o paradeiro dos envolvidos na morte de Luiz Felipe, pode enviar uma denúncia de forma anônima através da Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; do WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177; e do aplicativo Disque Denúncia RJ.