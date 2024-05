Guarda foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Guarda foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 06/05/2024 13:09

Rio - O guarda municipal Rafael dos Santos de Oliveira foi preso em flagrante pelo assassinato de um vendedor ambulante, no último sábado (4), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o agente da GM teria disparado contra o camelô Gefferson Souza da Silva, de 39 anos, após uma discussão.

A discussão e o crime aconteceram no prédio onde o ambulante morava. Ele morreu ainda no local, mas o guarda só foi localizado pelos policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) no domingo (5), em Guadalupe, também na Zona Norte.

Com ele, a equipe da especializada apreendeu uma pistola, que supostamente teria sido usada no crime.

Após a prisão, Rafael também passou a ser alvo de um procedimento interno administrativo da Guarda Municipal, onde a conduta do agente será apurada.