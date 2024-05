Momento em que cachorro sai de trás do carro para atacar motociclista - Reprodução

Publicado 06/05/2024 15:02 | Atualizado 06/05/2024 15:06

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o 'modus-operandi' de um cachorro vira-lata que tem como 'diversão' correr atrás de motocicletas. Nas imagens, é possível ver o animal escondido atrás de um carro enquanto o motociclista se aproxima.



"Parece até sacanagem, os caramelos não dá (sic) sossego para os motoboys. Olha lá, entocadinho", brinca o motociclista.



Veja:

Crédito: Reprodução

O cachorro olha o motociclista e, ao ver que ele está chegando perto, volta a se esconder. Então, o homem segue o caminho com a moto.Ao passar pelo carro onde o cachorro está escondido, o animal surge e passa a perseguir o motociclista latindo, que começa a rir.O vídeo já conta com mais de 200 comentários, 28 mil curtidas e duas mil republicações no twitter."Esses dias fui passar de moto numa rua e o cachorro estava exatamente assim camuflado no latão só aguardando o contato", disse uma internauta."Até os cachorros do Rio de Janeiro são outro patamar", brincou outro.