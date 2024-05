A namorada de Luís Felipe, Victoria Mendes, chorou muito no IML - Renan Areias/Agência O DIA

A namorada de Luís Felipe, Victoria Mendes, chorou muito no IMLRenan Areias/Agência O DIA

Publicado 06/05/2024 13:02 | Atualizado 06/05/2024 16:03

Rio - Familiares e amigos do personal trainer Luís Felipe Alves do Nascimento , de 27 anos, não escondem a revolta pela morte repentina do jovem que foi baleado na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio. O rapaz era filho único, formado em Educação Física, o que era um dos seus grandes sonhos, e apaixonado por esportes. Ele foi atingido ao tentar defender a namorada enquanto voltavam de um luau por volta das 6h de domingo (5).

Segundo um amigo do personal, Denner Luiz, que estava no local no momento do crime, a cena foi desesperadora. "Eu tinha atravessado a rua, quando de repente eu escutei um barulho de tiro e sai disparado, quando vi estava ele caído e a namorada abraçada com ele, pedindo socorro. Minha única reação foi socorrer meu amigo", disse.

Ainda segundo Denner, os bandidos estavam em uma motocicleta vermelha quando anunciaram o assalto. Após ser atingido, Luís foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

fotogaleria

O amigo explica que Luís morreu na noite de domingo (5) mas a família só foi avisada na manhã desta segunda-feira (6) após o corpo ser encaminhado ao IML. De manhã, eles chegaram a divulgar uma campanha pedindo doações de sangue para o personal, sem saber que ele já estava morto.

"Eu fui no Miguel Couto pela manhã fazer uma entrevista para pedir doação de sangue para ele. Lá, eu fui informado que ele estava no CTI, depois disso fui trabalhar. Mais tarde, quando retornei no hospital fui informado que ele havia morrido ontem às 22h e não entendi muito bem disso, porque a mãe dele essa hora estava no hospital", disse.

Depois do conflito de informações, a família esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para resolver os trâmites burocráticos para liberar o corpo. A mãe, Antônia Edvania, e a namorada Victoria Mendes, apareceram aos prantos por diversos momentos, visivelmente abaladas. Elas foram amparadas por vários amigos do rapaz, que chegavam a todo momento. O enterro de Luís acontecerá nesta terça-feira (7) no Cemitério do Catumbi, na região central do Rio.

Nas redes sociais, mesmo que abalados, amigos fizeram homenagens ao personal. "Existem coisas nessa vida que eu nunca vou entender, uma delas foi ele ter partido. Mais de 20 anos de amizade...", lamentou o amigo de infância Caio Oliveira.



"Sentiremos sua falta, nosso melhor lateral, o mais sinistro que eu tive a honra de dividir campo. Vai em paz irmão, que sua partida seja tão abençoada quanto seu legado aqui", disse outro.



"Papai do céu, não consigo entender suas escolhas, mas hoje sei que o senhor só escolhe os melhores mesmo. Levou para o seu lado um dos meus melhores amigos, um exemplo de irmandade", lamentou outro amigo.



Ainda nas redes sociais, Luís, que tinha o apelido de 'China', postava inúmeros registros jogando bola, que era também uma de suas paixões, além de diversas fotos com sua namorada. Morador de Laranjeiras, também na Zona Sul, trabalhava em uma academia da região, e costumava ir ao Aterro do Flamengo com frequência.



Entenda o caso



Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto e abordaram inicialmente a namorada de Luís, que estava sem celular. Com medo e para defender a companheira, ele entrou em luta corporal com um dos suspeitos e acabou baleado.



Segundo a Polícia Militar, na ocasião, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados, mas ao chegarem no local, os suspeitos já haviam fugido. Luís foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto.



O caso inicialmente foi registrado na 9ªDP (Catete). No entanto, a partir da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Insegurança no Flamengo



A região do Flamengo costuma ser muito movimentada, principalmente para a prática de atividades físicas. No entanto, a falta de segurança na região tem sido alarmante.



Na última sexta-feira (3), por exemplo, Agatha Sá, namorada do cantor Filipe Ret, relatou que sofreu uma tentativa de assalto durante exercício que fazia no local.



A criadora de conteúdo digital contou que um homem a abordou e pediu seu celular, que só não foi roubado porque ela estava acompanhada do rapper.



"Relatos de uma noite fazendo cardio no Aterro do Flamengo. Não é para amadores, cara. Paramos um pouco com a bicicleta e um cara falou: 'Passa o telefone'. Ainda bem que eu estava com o Filipe, porque ninguém vai roubar o Filipe. Não dá nem para andar de noite", lamentou ela, em um vídeo publicado no Instagram.



No último dia 25, um suspeito morreu após tentar assaltar um policial militar de folga, também no Aterro do Flamengo. Segundo a PM, o agente do 5º BPM, que também é fotógrafo, tirava fotos na avenida Infante Dom Henrique, próximo ao monumento Estácio de Sá, quando foi surpreendido por um homem em uma moto, identificado como Hudson Leandro de Moraes, de 27 anos.



Hudson era motorista de aplicativo e simulou estar armado, o que causou reação do PM, que atirou contra ele. O suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e, segundo a PM, outras quatro vítimas do acusado procuraram a corporação.



De acordo com dados do Instituto Nacional de Segurança Pública (ISP), o total de roubos na região do 2ºBPM (Botafogo), responsável pela segurança do local, registrou de janeiro a março de 2024, 798 casos, um aumento de 53 casos referente ao mesmo período de 2023.



O que diz a PM?



Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que o combate aos roubos e furtos do patrimônio público e privado tem sido uma das principais metas de atuação do comando da corporação desde o ano passado.

"O comando do 2° BPM está atento à movimentação na região e está readequando a estratégia de policiamento no perímetro, empregando viaturas e motopatrulhas, além do reforço que conta o apoio de agentes do Regime Adicional de Serviço (RAS)", disse em nota.



Além disso, a corporação reforçou que o comando do batalhão vem trabalhando de forma conjunta com as delegacias da Polícia Civil para identificar e prender os criminosos envolvidos em tais delitos.

"Os agentes em motopatrulhas realizam um patrulhamento preventivo em todo o bairro. Um estudo elaborado pelo 2° BPM (Botafogo) com o apoio do 1° Comando de Policiamento de Área (1° CPA), revelou que o índice de reincidência entre os envolvidos nas prisões realizadas pelo Batalhão de Botafogo é de 42%", acrescentou em comunicado.



Por fim, a PM ressalta que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais.