Fabiano Oliveira, 45, chegou às 7h30 e foi o primeiro da fila - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 06/05/2024 14:09

Rio - Há cinco meses das eleições para prefeito e vereador, eleitores do Rio e de todo o Brasil têm até quarta-feira (8) para regularizar o título e poder votar . Com a proximidade do fim do prazo, o movimento em diversas zonas eleitorais na capital foi grande nesta segunda-feira (6), por serviços como cadastramento biométrico, emissão de primeira via do documento, mudança de endereço ou transferência do local de votação.

Fabiano Oliveira, de 45 anos, chegou às 7h30 na 7ª Zona Eleitoral, que fica na Rua Antônio Basílio, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e foi o primeiro da fila. O pedagogo solicitou transferência de sessão do local de votação dele e de sua companheira, a pedagoga Graziela Oliveira.

Ao DIA, ele contou que a família morava na Vila da Penha, também na Zona Norte, e se mudou para a Tijuca há um ano e meio. O casal foi ao local acompanhado da filha, Mariana Oliveira, que precisou faltar à aula para ir tirar o título e, assim, participar pela primeira vez de uma eleição.

"Eu cheguei primeiro e guardei o lugar, depois minha esposa chegou com nossa filha. Como nós fomos os primeiros, o atendimento não demorou. Eu cheguei bem cedo para minha esposa não perder o trabalho. Ela dá aula. Se eu não fosse cedo, ela provavelmente perderia o trabalho", explicou Fabiano.

Apesar da agilidade para ser atendido, o pedagogo reclamou do serviço. Segundo ele, Graziela compareceu à zona eleitoral da Tijuca na última sexta-feira (3) e, como o local estava muito cheio, tentou buscar informações com os atendentes, mas sem sucesso.

"A falta de informação nos prejudicou um pouco. A gente não foi avisado que teria atendimento no sábado (4). Se eles tivessem informado, minha filha não precisaria faltar aula", lamentou Fabiano.

A aposentada Sandra Grimaldi, de 62 anos, também compareceu ao local. Moradora do bairro, ela foi acompanhar o neto, Ryan Grimaldi, de 18 anos, a tirar o título pela primeira vez.

"Ele tentou tirar pelo site, mas não conseguiu pois foi solicitado o cadastro da biometria. Ele faz faculdade de publicidade e propaganda e não tem aula às segundas, então aproveitamos para resolver isso", comentou Sandra.

Diferente de Fabiano, Sandra e Ryan chegaram à zona por volta das 10h30 e se depararam com grandes filas. "A fila está imensa, e estão atendendo de cinco em cinco pessoas. Infelizmente já estamos preparados para passar o dia todo aqui", completou.

O movimento também foi bastante intenso durante a manhã e o início da tarde na porta da 229ª Zona Eleitoral, na Avenida Professor Manoel de Abreu, no Maracanã.

Através de sua assessoria, o Tribunal Regional Eleitoral informou que a campanha para regularização do título foi iniciada em janeiro e que, desde 24 de abril, o horário de encerramento no atendimento foi ampliado das 17h para 19h. Além disso, eles disponibilizaram atendimentos extras no feriado do Dia do Trabalhador e também no último sábado (4).

Ainda segundo o TRE, os atendimentos estão rápidos e que a fila é causada pelo aumento da demanda, por conta de eleitores que deixaram para fazer o procedimento na última hora.

O cidadão que precisa cadastrar a biometria deve procurar um dos 183 cartórios eleitorais ou Centrais de Atendimento ao Eleitor , espalhados por todo o estado. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, entre 11h e 19h.

Para realizar a solicitação de qualquer serviço, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há menos de três meses. Todos os atendimentos prestados pela Justiça Eleitoral, com exceção da biometria, estão disponíveis online

De acordo com dados do TRE, há cerca de 500 mil eleitores com títulos cancelados no estado do Rio. A maioria deles é por ausência não justificada às urnas por três turnos consecutivos. Neste caso, é necessário realizar o pagamento da multa antes de solicitar algum serviço. Vale ressaltar que eventuais pendências com a Justiça Eleitoral podem acarretar diversos problemas para o cidadão, como impedimento para assumir vagas em concursos públicos.

A data limite se refere apenas às solicitações e aberturas de requerimento. Os serviços para que o eleitor fique apto para votar na próxima eleição municipal, que acontece nos dias 6 e 27 de outubro, podem ultrapassar essa data.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci