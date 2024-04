Eleitores têm até dia 8 para regularizar cadastro - Arquivo / Agência O Dia

"O prazo final é 8 de maio, que marca o encerramento do Cadastro Eleitoral, 150 dias antes da eleição. Mas queremos evitar as tradicionais filas de última hora, até porque a coleta de biometria aumenta essa procura. O ideal é antecipar", explica a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Eline Iris.



Atualmente, pouco mais de 66% dos eleitores realizaram o cadastramento biométrico em todo o Rio de Janeiro. Ao todo, 12.927.901 fluminenses estão aptos ao procedimento, mas apenas 8.593.957 aderiram ao serviço.



Os eleitores que desejam cadastrar a biometria devem procurar um dos



Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e não há necessidade de agendamento.



Quem precisa regularizar a situação eleitoral, fazer alguma alteração no cadastro ou solicitar qualquer outro serviço que não envolva coleta de biometria, pode realizar o procedimento online, através do Sistema de Autoatendimento Eleitoral, o



As próximas eleições, para prefeitos e vereadores, acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro.



Confira os serviços oferecidos online pela Justiça Eleitoral:



Titulo de Eleitor (Requerimento Titulo Net): Atendimento para Alistamento Eleitoral (emissão do 1º título), Transferência para outro município ou Revisão (alteração de dados/mudança de local de endereço no mesmo município/ regularização de inscrição cancelada)



Troca de Local de Votação: Alterar local de votação, sem mudança de endereço e desde que pertença a mesma Zona Eleitoral. Caso, haja troca de endereço é necessário realizar a atualização pelo Requerimento Título Net



Impressão de Título Eleitoral: imprimir o Título de Eleitor pela Internet, permitindo a impressão do Título mesmo para eleitores suspensos



Multa eleitoral: Consultar e emitir guia de multa para pagamento

Justificativa Eleitoral: Justificar Ausência às Urnas



Certidões eleitorais: Quitação Eleitoral, Negativa de Alistamento, Crimes Eleitorais, Filiação Partidária, Composição Partidária



Os serviços de consulta ou acompanhamento de requerimento podem ser utilizados a qualquer momento:

Consulta de situação do Título Eleitoral: Consultar a situação da inscrição eleitoral e verificar se há biometria cadastrada



Acompanhamento de Solicitação: Acompanhar uma solicitação encaminhada para a Justiça Eleitoral



Consulta do número do Título Eleitoral



Consulta de Local de Votação



Alguns serviços online podem ainda solicitar a coleta dos dados biométricos obrigatória. Nesse caso, o eleitor será informado no documento de confirmação do requerimento (protocolo) que os dados precisam ser coletados presencialmente, no prazo de 30 dias para concluir este atendimento.



Em caso de não comparecimento ao cartório eleitoral ou à Central de Atendimento do Eleitor, o requerimento será descartado e o solicitante precisará abrir um novo requerimento.



Os eleitores que tiverem dúvidas podem ligar para a Central de Atendimento Telefônico (CAT), de segunda a sexta, das 11h às 19h. O número é (21) 3436-9000.