Caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca)Reprodução / Google

Publicado 29/04/2024 20:42 | Atualizado 29/04/2024 20:56

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de Roberta da Silva Mendonça, de 42 anos, após uma lipoaspiração realizada no Hospital Rio Day, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A médica que realizou o procedimento foi intimada a depor.

Segundo familiares, Roberta passou por uma cirurgia de 10 horas na quarta-feira (24). Na manhã do dia seguinte, ela apresentou manchas roxas pelo corpo e passou mal, chegando a desmaiar. A família alega que a clínica não estava preparada para um procedimento de grande porte e que não tinha Centro de Terapia Intensiva (CTI) para uma intubação.

Na quinta-feira (25), a mulher foi transferida para o Hospital Rios d'Or, na Freguesia, na Zona Oeste do Rio através de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela chegou na unidade em estado crítico após sofrer uma parada cardiorrespiratória no hospital que estava.

Roberta morreu no sábado (27) e foi enterrada nesta segunda-feira (29) no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste. Ela deixa o marido e uma filha de 5 anos.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, o hospital onde ela passou pela cirurgia foi oficiado em busca de enviar todas as informações médicas relacionadas à paciente. Os policiais também intimaram a médica responsável pela lipoaspiração para prestar esclarecimento a respeito do procedimento adotado em relação à mulher.

Ainda de acordo com a Civil, os agentes pediam apoio ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) para apoio à fiscalização na unidade, bem como histórico de possíveis irregularidades. A investigação segue em andamento.

Questionado sobre o assunto, o Hospital Rio Day não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.