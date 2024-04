Os agentes conseguiram prender o homem, que foi conduzido para a 26ª DP (Todos os Santos) - Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2024 20:32 | Atualizado 29/04/2024 20:36

Rio - Equipes da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) prenderam em flagrante um homem, de 29 anos, por furto, neste sábado (27), no Méier, na Zona Norte. Foi verificado que ele tinha um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico.

O funcionário de uma farmácia localizada na Rua Silva Rabelo, no Méier, acionou os guardas municipais da 15ª Inspetoria (Méier) que atuam no Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Ele relatou que viu o o homem colocando produtos no valor de R$ 120 em uma sacola de papel e saindo do estabelecimento.

O homem resistiu à abordagem e tentou agredir o funcionário, que acionou os guardas. No entanto, foi preso e conduzido para a 26ª DP (Todos os Santos).