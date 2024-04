As remessas estavam saindo do Rio com destino a Maceió, no Alagoas, e Bauru, em São Paulo - Divulgação/Receita Federal

Publicado 29/04/2024 18:05

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (29), duas encomendas postais contendo 300g de haxixe e 700 comprimidos de ecstasy, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. A droga apreendida está avaliada R$ 46 mil.

A fiscalização foi realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios. As remessas iriam sair do Rio com destino a Maceió, em Alagoas, e Bauru, em São Paulo.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).