"Sou fã dela desde a minha adolescência. Vejo um diferencial nela. Ela é revolucionária, é uma mulher que canta e tudo que ela faz nas produções tem um significado. Ela luta pelo direito das minorias, sempre pedindo por esses. Eu acho isso tudo bonito, além de toda a superprodução dela. Vai ser incrível", diz Mozart Ferre, de 53 anos, que veio do Recife (PE) para o show. Rio - Mesmo a cinco dias para o show, fãs de Madonna já se aglomeram na porta do Copacabana Palace, em Copacabana, Zona Sul, onde a cantora está hospedada. O sacrifício para acompanhar a Rainha do Pop, segundo alguns desses apaixonados, não é nada perto do que a artista representa. Marcada para o sábado (4), a apresentação deve ter um público de mais de 1,5 milhão de pessoas de acordo com uma projeção da prefeitura.

Trajado com uma camiseta em homenagem à cantora, o pernambucano conta que irá fazer de tudo para conseguir tirar uma foto com a Rainha do Pop. "Vim do Recife só para ver o show. Também estive aqui no Rio, em 2008, no show dela no Maracanã. Me sacrifiquei para estar naquele e nesse, que era de graça, não tinha jeito, mesmo que fosse pago. Ouvir a Madonna é a minha vida. Ela está sempre comigo", completa Mozart.



A vendedora Maria José dos Santos, de 48 anos, falou que estava na porta do Copacabana Palace na chegada da Rainha do Pop e que recebeu um aceno da cantora. "Ela deu um sorriso e deu um tchau para mim. Eu quase desmaiei na hora", disse a baiana que mora atualmente no Rio.



"Eu vou estar lá de frente para o palco desde às cinco da manhã no dia do show. Estou me programando para ficar na frente. É tudo que eu mais quero. Quero estar lá do lado dela", emendou.



Já Hermes Suzuki, brasileiro que vive no Japão, conta que vem acompanhando a Madonna em quase todos os shows da turnê dos 40 anos. Segundo ele, a apresentação no Rio será a 11ª que ele assiste. "Vim do México, assisti ao show no México, vim direto do aeroporto para a porta do hotel na esperança de vê-la", pontuou o turista.



Moradora de Duque de Caxias, Daniella Nunes, de 46 anos, conta que foi até Copacabana para tentar pelo menos receber um tchauzinho e também se planejar para o dia do show. "Cheguei agora pouco e dei uma volta pela orla para entender onde será mais tranquilo para assistir. (...) Espero que ela faça um show do mesmo nível dos demais da 'Celebration Tour' e que ela toque os maiores sucessos", explica.



Durante o início da tarde, os fãs se animaram em alguns momentos achando que a cantora voltaria a aparecer, mas o aceno ao público ainda não aconteceu. Até agora, o único tchau foi dado por um dos filhos da cantora, Mercy James, de 18 anos, que chegou a ir até a varanda para fazer fotos e acenou para os fãs.



Além de James, também desembarcaram no Rio com Madonna o irmão David Banda, também de 18, e outros 200 membros da equipe da cantora. Madonna é mãe também de Lourdes Maria, de 27, Rocco Rotchie, 23, Estere, 11 e Stella, 11.



Chegada de Madonna



A Rainha do Pop desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 10h, em uma aeronave particular. Madonna foi recebida em um hangar privativo dentro de uma área de apoio com acesso direto para veículos. Em seguida, o comboio da artista, com diversos carros blindados, foi escoltado por batedores da PM rumo à Copacabana. Ao chegar na porta do hotel, a diva saiu do carro rapidamente, sem saudar os fãs que aguardavam no local.



O voo veio da Cidade do México, onde foi realizado o último show da turnê 'The Celebration'. O espetáculo gratuito na Praia de Copacabana será o encerramento das apresentações que celebram os 40 anos de carreira da artista.



A equipe da cantora tem 200 pessoas e vem acompanhada de 270 toneladas de equipamentos, que começaram a chegar ao Rio no domingo (28). Dois dos três aviões com o material já pousaram no terminal de cargas do Aeroporto.