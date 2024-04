Samara Mapoua foi presa por porte ilegal de arma de fogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/04/2024 22:48 | Atualizado 29/04/2024 22:56

Em uma postagem nas redes sociais, Adriana revelou aos seguidores que a filha se entregou à Polícia Civil depois que um desembargador da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) revogou a liminar que fazia com que Mapoua respondesse o processo em liberdade. De acordo com a mãe, Samara já cumpria medidas cautelares e o processo já havia sido encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para a análise de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Com a decisão da Justiça, Adriana explicou que a família tomou essa decisão para evitar transtornos, mas a influencer e seus advogados seguem buscando sua liberdade.

"A Mapoua na data de hoje se entregou na delegacia após tomar ciência de que o desembargador da Quarta Câmara Criminal revogou a decisão da desembargadora de plantão, que havia concedido a liminar para que a Mapoua respondesse em liberdade. Mapoua já tinha iniciado o cumprimento das medidas cautelares e seu processo foi encaminhado para o Ministério Público responder sobre a possibilidade de celebração de um ANPP. Então, para evitar grandes transtornos e para preservar a segurança de todas que participam da vida dela, resolvemos seguir esse caminho de cumprir a decisão, porém não vamos desistir da liberdade, que é um direito dela", publicou.

Relembre o caso

Mapoua foi presa em flagrante, no dia 26 de março, por porte ilegal de arma de fogo. Ela estava em um carro com outras cinco pessoas na Avenida Brasil, altura de Olaria, Zona Norte do Rio, quando policiais militares abordaram o veículo.

Em nota, a Polícia Militar explicou que agentes do 22° BPM (Maré) avistaram o veículo em "atitude suspeita" e deram ordem de parada para abordagem e revista. Dentro do carro foram encontradas uma arma com munições e seis celulares.

O grupo foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso) junto com o veículo e o material apreendido. Na delegacia, Mapoua afirmou ser dona da arma, mesmo sendo constatado o porte ilegal. Aos policiais, a influenciadora disse que por ter bastante seguidores em suas redes sociais e por temer a sua integridade física, comprou a arma para se defender.

Dois dias depois de ser presa, Samara passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Na decisão, o juiz Diego Fernandes Silva Santos afirmou que "a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente justificam a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública".

Confira na íntegra: Em 30 de março, a assessoria jurídica da influenciadora publicou um posicionamento no Instagram dela. A influencer alegou ter tomado a decisão de proteger quem estava com ela

"Meus amigos e familiares. Vocês meus seguidores são a minha família e meus verdadeiros amigos. Eu estou bem de verdade, não quero e nem queria que ninguém passasse por isso, mas estou aqui pois tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo, foi muita pressão todo aquele cenário as 4 da manhã, e a única opção que encontrei no momento foi declarar que a arma era minha para que todos conseguissem sair daquela situação. Não me arrependo do que fiz e vou acertar minhas contas com a Justica e quando ganhar minha liberdade irei esclarecer e contar tudo para vocês. Amo todos vocês que estão me apoiando e sabem que eu nunca fiz e não faria isso por maldade, foi um acidente!", disse o post.

Um dia após a publicação, Mapoua foi solta. Ela respondia em liberdade desde então.