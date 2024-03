Samara Mapoua encontra mãe ao sair da prisão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 31/03/2024 13:14

Rio- A influenciadora digital Samara Mapoua, de 30 anos, foi solta na manhã deste domingo (31), após ser presa por porte ilegal de arma de fogo . A mãe da jovem, Adriana Jesus, publicou um vídeo nas redes sociais do momento em que reencontra Mapoua na saída do presídio de Benfica, Zona Norte. Ela estava presa desde a última terça-feira (26).

No sábado (30), a assessoria jurídica da influenciadora publicou um posicionamento de Samara no Instagram dela. Mapoua alega ter tomado a decisão de proteger quem estava com ela. Confira na íntegra:

"Meus amigos e familiares. Vocês meus seguidores são a minha família e meus verdadeiros amigos. Eu estou bem de verdade, não quero e nem queria que ninguém passasse por isso, mas estou aqui pois tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo, foi muita pressão todo aquele cenário as 4 da manhã, e a única opção que encontrei no momento foi declarar que a arma era minha para que todos consequissem sair daquela situação. Não me arrependo do que fiz e vou acertar minhas contas com a justica e quando ganhar minha liberdade irei esclarecer e contar tudo para vocês. Amo todos vocês que estão me apoiando e sabem que eu nunca fiz e não faria isso por maldade, foi um acidente!"

A influenciadora Samara Mapoua soma mais de 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Ela foi criada na Rocinha, na Zona Sul, e produz conteúdos sobre a sua rotina e de humor.

A prisão

Samara Mapoua foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida Brasil, na terça-feira (26). Ela estava em um carro com outras cinco pessoas, na pista central, sentido Campo Grande, na altura de Olaria, quando foram parados por policiais militares.

Em nota, a PM explicou que agentes do 22° BPM (Maré) avistaram o veículo em "atitude suspeita" e deram ordem de parada para abordagem e revista. Dentro do carro foram encontradas uma arma com munições e seis celulares.

O grupo foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso) junto com o veículo e o material apreendido. Na delegacia, Mapoua afirmou ser dona da arma, mesmo sendo constatado o porte ilegal. Aos policiais, a influenciadora disse que por ter bastante seguidores em suas redes sociais e por temer a sua integridade física, comprou a arma para se defender.

Ela passou por audiência de custódia na tarde de quinta-feira (28) e teve a prisão convertida em preventiva.