Alerrandro Gomes da Silva, de 12 anos, está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra - Arquivo Pessoal

Publicado 06/05/2024 14:56 | Atualizado 06/05/2024 15:35

Rio - Um adolescente foi mordido por um jacaré ao entrar em um córrego para pegar uma pipa, na Cidade de Deus, Zona Oeste, no sábado (4). Alerrandro Gomes da Silva, de 12 anos, foi socorrido pelo próprio irmão, que entrou na água para resgatá-lo após outras crianças afugentarem o animal com pedras.

Segundo a mãe de Alerrandro, Thiciane Karem da Silva, ele e outras crianças entraram no brejo sem perceber a presença do animal. "Ele e os coleguinhas iam para um projeto, mas decidiram passar na casa da avó. Na saída, viram essa pipa cair no brejo, então ele entrou. Quando ia saindo, ele sentiu a mordida", disse.



Ainda de acordo com a mãe, o jacaré mordeu a perna do adolescente. "O irmão mais velho dele ouviu e entrou no brejo. Ele ficou puxando de um lado e o jacaré, puxando do outro. Como ela não soltava, as crianças começaram a tacar pedras e então ela soltou", lembra.

Thichiane conta que a avó do adolescente ouviu a gritaria e a chamou. Em seguida, ela e os vizinhos se mobilizaram para levar Alerrandro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade de Deus, onde ele recebeu os primeiros socorros. O adolescente foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge na sequência.



"Ele foi para o Centro de Trauma e depois fez uma cirurgia, porque o corte foi muito grande. (...) Ele está sendo muito bem cuidado e atendido, graças a Deus. Está sendo bem cuidado, está estável, mas a ferida dele infeccionou, então ele ainda não tem previsão de alta. Vai ficar em acompanhamento tomando antibióticos", afirma.



Ela disse ainda que sempre viveu no local e que nunca ficou sabendo de nenhum ataque. "As crianças sabem que tem jacaré ali, só que são crianças. Vem uma linha e uma pipa, já ficam empolgados e vão para cima, mesmo sabendo que ali tem jacaré", comenta.