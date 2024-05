A Central Única das Favelas (CUFA) é uma das instituições que está aceitando doações - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 06/05/2024 17:08

Rio – Com mais de 80 mortos no Rio Grande do Sul por causa das chuvas e enchentes , diversas instituições estão mobilizando esforços para reunir doações que serão enviadas à população gaúcha. No Rio de Janeiro, ONGs, lojas, restaurantes e outros disponibilizaram pontos físicos para arrecadações de objetos destinados às pessoas afetadas.

A sede da Central Única das Favelas (CUFA) é um dos pontos a receber doações. Pessoas foram deixar materiais para serem enviados ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6). As instituições estão coletando alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de higiene pessoal, itens de limpeza e roupas de cama.

A ONG Ação da Cidadania, que realiza diversas mobilizações sociais há mais de 30 anos, recebe doações em sua sede, localizada na Rua da Gamboa, 246, em Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio.

"As organizações da sociedade civil têm um papel fundamental em desastres como esse no Rio Grande do Sul. Quando a tragédia acontece, o poder público, apesar de ter uma força muito maior para agir, é uma ação um pouco mais lenta. A sociedade civil tem uma agilidade muito maior especialmente nesse início do processo, porque consegue fazer as aquisições e as entregas de uma maneira muito mais rápida, menos burocrática. Ao mesmo tempo, chega em localidade onde o poder público não chega", explicou Kiko Afonso, diretor da Ação da Cidadania.

"Não é uma ação de substituição do poder público, muito pelo contrário. É uma atuação em convergência, em apoio ao poder público para uma mobilização de toda a sociedade, para que a gente possa dar chance também das pessoas que estão em casa, vendo e sofrendo com tudo que está acontecendo, participarem desse processo. Fazer chegar seu carinho, apoio e doação através dessas entidades da sociedade civil que fazem esse papel brilhantemente, com todo esforço, muitas voluntariamente", concluiu.

O governo do Estado do Rio Grande do Sul também disponibilizou um Pix para doações. Vinculada à Banrisul, a chave da conta é o CNPJ de número 92.958.800/0001-38.

Confira os pontos para doação

Zona Portuária

– Rodoviária do Rio: ao lado do balcão de informações do setor de embarque inferior; funciona 24h;

– Sede da ONG Ação da Cidadania: Rua da Gamboa, 246 – Santo Cristo; 8h às 17h;

Zona Norte

– Base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB) no Galeão: Estrada do Galeão, S/N; 8h às 18h;

– Sede da Central Única das Favelas (CUFA): Rua Francisco Batista, 1 (embaixo do viaduto de Madureira); segunda a sexta, 9h às 19h;

– Petz Maracanã: Rua José Higino, 115, Maracanã; 9h às 22h

Zona Sul

– Agência Banrisul: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 827A, Copacabana; segunda a sexta, 10h às 16h;

– Bosque Bar: Avenida Bartolomeu Mitre, 1314 – Gávea; segunda a sexta, 9h às 18h;

– Bar Ferreirinha Baixo Gávea: Rua dos Oitis, S/N – Gávea; terça a quinta, das 10h às 22h;

– Bar Ferreirinha Leblon: Rua Dias Ferreira, 521 – Leblon; terça a quinta, das 10h às 22h;

– Farani 1903: Rua Farani, 23 – Botafogo; 12h às 23h;

– Petz Botafogo: Rua General Polidoro, 113 – Botafogo; 9h às 22h;

Zona Oeste

– Petz Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 6571 – Barra da Tijuca; 9h às 22h;

– Shopping Barra World: Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 580 – Recreio dos Bandeirantes; segundas e sábados, 16h às 18h;