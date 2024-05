Ônibus fica destruído após pegar fogo na descida da Serra de Petrópolis - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/05/2024 09:01

Rio - Um ônibus de turismo pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (6), na descida da Serra de Petrópolis (BR-040). O caso aconteceu no km 92, altura de Xerém, Duque de Caxias, na Baixada, no sentido Rio.

De acordo com a Concer, que administra a via, o ônibus transportava 30 passageiros. Ele havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a seguir para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Equipes do Corpo de Bombeiros do atuaram no combate às chamas do veículo, que ficou completamente destruído. Não houve registro de vítimas.

Após o início das chamas, passageiros desceram correndo e ficaram às margens da via. Algumas bagagens foram salvas do fogo, entretanto, a maioria foi queimada. Ainda não há informações a empresa responsável pelo veículo.

A via chegou a ficar totalmente interditada devido ao incêndio, que ocorreu por volta das 5h30, causando um congestionamento de cerca de dois quilômetros. Uma das faixas foi liberada às 6h25. No momento, este trecho da rodovia funciona em meia pista e o tráfego é lento na região.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.