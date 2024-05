Carro que atropelou o homem ficou danificado - Reprodução / COR

Publicado 03/05/2024 08:23 | Atualizado 03/05/2024 08:45

Rio - Uma homem morreu, na madrugada desta sexta-feira (3), vítima de atropelamento na pista sentido Fundão da Linha Amarela. O acidente ocorreu na altura da saída 9A, que fica em Bonsucesso, Zona Norte da cidade.

O Centro de Operações Rio (COR) registrou o ocorrido nas redes sociais às 4h17. A Lamsa, concessionária que administra a via, informou que uma equipe médica foi "imediatamente para o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos."

Ainda de acordo com a Lamsa, uma faixa da via ficou ocupada, sendo liberada às 6h25. Informações sobre a dinâmica do acidente ainda não foram divulgadas.

*Em atualização