Até cocos foram encontrados enterrados na areia da Praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 03/05/2024 09:08 | Atualizado 03/05/2024 10:23

Rio - A Secretaria de Ordem Pública realizou na madrugada desta sexta-feira (3), em Copacabana, na Zona Sul, a Operação "Tatuí", com o objetivo encontrar mercadorias e produtos enterrados na areia ou deixados irregularmente na praia. A ação faz parte do esquema de segurança montado para o show da Madonna, que será realizado neste sábado (4).

Durante a limpeza foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, três facas, além de panelas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica. Também foram removidos cerca de quatro toneladas de resíduos.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, esse tipo de operação é feita com frequência, onde costumam ser apreendidos mercadorias e até mesmo alimentos acondicionados de forma ilega.

"A gente vem fazendo frequentemente ações nas areias das praias, especialmente também durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público, não permitir que as pessoas se utilizem da praia como depósito. A gente repete essa operação até o show da Madonna, nessa madrugada que vai vir, e esperamos que as pessoas também contribuam e não se utilizem das areias da praia como depósito público", disse.

A operação contou com cerca de 50 agentes e teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Comlurb.

Esquema de segurança

plano operacional para o show da cantora Madonna na Praia de Copacabana, será parecido com o do Réveillon. Ao todo, foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o dia do espetáculo. A expectativa é que a apresentação, que acontecerá às 21h45, reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas.

No dia da apresentação, a pista junto à areia da Avenida Atlântica será fechada a partir das 7h da manhã, assim como já acontece aos domingos e feriados, no esquema de área de lazer. A partir das 11h, a outra pista mais próxima aos prédios também terá o fluxo suspenso. Apenas táxis e ônibus poderão acessar o bairro a partir das 18h. Uma hora depois, Copacabana estará totalmente fechada ao trânsito. Os acessos serão reabertos às 4h, com a dispersão do público..

Em relação ao policiamento, foram mobilizados 3,2 mil agentes para o dia da apresentação. Ao todo, serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Os policiais vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, 4 drones e 65 torres de observação. Todo o material gerado pelos equipamentos, além das câmeras dos policiais, será transmitido no Centro de Inteligência de Comando e Controle montado na Praça do Lido, em Copacabana. "É um trabalho de integração entre todos os órgãos para que efetivamente consigamos entregar essa estrutura e proporcionar um bom show para todos", explicou o coronel Marco Andrade, da Polícia Militar.