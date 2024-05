Material apreendido com os criminosos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/05/2024 08:04

Rio - Seis criminosos foram presos, na manhã desta segunda-feira (20), durante um patrulhamento na área de mata do Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, os suspeitos atuam em confrontos com bandidos rivais do Morro dos Macacos, em Vila Isabel.

O grupo foi preso na divisa entre as localidades, que é palco de uma disputa territorial promovida por criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Com os bandidos, um rádio transmissor, uma pistola e grande quantidade de drogas foram apreendidas. O policiamento foi reforçado na região.