Entrada do Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/05/2024 19:06

Rio - Lucas Basilio Sampaio, de 24 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (20) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. No domingo (19), o entregador morreu em um acidente de moto na Estrada Santa Eugênia, no mesmo bairro. O condutor do outro veículo, Marcos da Silva Couto, 23 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu.

Familiares do rapaz estiveram no Instituto Médico Legal (IML) na manhã de segunda-feira para providenciar a liberação do corpo. Segundo amigo, o pai de Lucas chegou a passar mal, precisando de medicações. Nas redes sociais, uma prima da vítima que trabalhou com o jovem contou sobre a paixão dele pelo trabalho como entregador no depósito do pai.

"Você era forte e determinado, inteligente. Você deu a vida por aquele depósito, literalmente, se foi fazendo o que você gostava de fazer, trabalhando pelo o que era seu. E tenho muito orgulho do meu menino, e eu sei que falei isso. Foram dois anos dividindo 12h do meu dia contigo. Obrigada pela parceria, pelas risadas, pelos ensinamentos e pelas fofocas. Você não saiu de mim, mas eu te amo como meu filho. Te amarei até meu último suspiro, um dia nos encontraremos na eternidade", disse.

Já uma tia comentou sobre a tristeza do pai com a morte do rapaz. "Hoje o dia para mim e principalmente para o meu irmão começa com um vazio no peito, com uma dor intensa que permanece sem dar trégua, estamos sangrando por dentro com essa perda tão inesperada do meu sobrinho. Ele sempre foi um jovem alegre, brincalhão, cheio de vida e nos deixou tão cedo. Você vai fazer tanta falta para o seu pai que você não queira imaginar. É muita dor e muito sofrimento, eles dois sempre foram amigos companheiros, têm as desavenças deles como todo pai e filho tem, mas eles se amavam", contou.

Marcos da Silva, que também morreu no acidente, trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo testemunhas, as duas motos teriam colidido de frente. O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz) e a perícia foi realizada para apurar as circunstâncias do acidente.

Não há informações sobre o sepultamento de Marcos.