Foragidos Anderson da Silva Severo, Sued Yuri Lemos Borges e Cleiton da Silva - Divulgação

Foragidos Anderson da Silva Severo, Sued Yuri Lemos Borges e Cleiton da SilvaDivulgação

Publicado 20/05/2024 20:44

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (20), um cartaz que pede informações que ajudem na localização de três lideranças do tráfico de drogas na Favela do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os foragidos são: Anderson da Silva Severo, conhecido como "Uando" ou "Maestro", de 37 anos; Sued Yuri Lemos Borges, o "B da Glock" ou "Baianinho", de 30, e Cleiton da Silva, vulgo "Mãozinha", de 32.

Anderson e Cleiton são apontados como sucessores do criminoso Carlos Eduardo Freire Barboza, o "Cadu Playboy", que foi preso e condenado a 37 anos de prisão por homicídio. O tráfico de drogas na Favela do Lixo é controlado pela facção Comando Vermelho (CV). Na última quinta-feira (17), policiais do Grupamento de Ações Táticas apreenderam 4.860 pedras de crack em uma área de dunas próximo à comunidade após uma denúncia de que traficantes usavam o ponto para armazenar drogas.

Uando e Mãozinha são considerados foragidos do sistema penitenciário, enquanto Baianinho, que atua como gerente geral do tráfico, é alvo de um mandado de prisão.

O Disque Denúncia pede que informações sejam repassadas por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ